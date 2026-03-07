Захарова назвала ударом выход США из договора по иранской ядерной сделке

Выход США из договора по иранской ядерной сделке был сильнейшим ударом для основ стабильности и безопасности ближневосточного региона. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это был сильнейший удар по основам стабильности и безопасности в регионе», — отметила она.

Захарова напомнила, что смена администрации в Белый дом привела к тому, что США фактически перестали участвовать в этой сделке.

При этом, по ее словам, формально из нее Вашингтон не выходил, поскольку в документе была предусмотрена специальная процедура выхода, закрепленная и одобренная Совет Безопасности ООН.

По ее словам, напряженность в регионе создавалась именно обсуждением иранской ядерной программы.

