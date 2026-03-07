Дмитриев рассказал об обсуждении с США возможного ослабления санкций

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможное смягчение санкций в отношении российской нефти.

Таким образом он прокомментировал слова главы минфина США Скотта Бессента о возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти.

Бессент: США могут смягчить санкции в отношении российской нефти

«Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», — поделился Дмитриев.

7 марта министр Финансов США Скотт Бессент заявил, что США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении российской нефти на фоне дефицита на мировом рынке.

В последние месяцы Индия под давлением США сокращала закупки российской нефти и наращивала импорт из стран Ближнего Востока. Однако после начала военной операции США и Израиля против Ирана ситуация с поставками из региона осложнилась. Это связано с ограничением движения через Ормузский пролив и ударами Тегерана по нефтяным объектам в странах Персидского залива. На этом фоне индийские компании начали срочно увеличивать закупки российской нефти.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕК допустила отправку помощи для возобновления поставок по «Дружбе».