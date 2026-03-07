Иран заявил об ожидании поддержки России

Иран ожидает, что Россия за счет своего потенциала на международной арене поддержит законные права страны на фоне атак США и Израиля. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента республики.

«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — отметил Пезешкиан.

Вечером 6 марта Путин поговорил по телефону с Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Путин также сообщил Пезешкиану, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.