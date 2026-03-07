Бывший президент США Джо Байден похвастался, что забыл о российском лидере Владимире Путине больше, чем другие политики смогут узнать. Об этом он заявил на похоронах темнокожего пастора Джесси Джексона в Чикаго.

«‎Я больше забыл о том, что делает Путин и Си (глава КНР Си Цзиньпин – ред.), чем эти парни и большинство узнают», – сказал Байден.

Экс-президент также намеревался поделиться своими воспоминаниями о встречах с российским руководством, о которых уже неоднократно рассказывал, однако передумал.

Напомним, бывший президент США Джо Байден перед уходом с поста сказал, что если Трамп пробудет у власти еще четыре года, то позиции Соединенных Штатов в мире значительно снизятся. Первоначально эти слова истолковали как оскорбление, но сейчас это похоже на реальность.

В КНР отмечают, что проблемы в США начали проявляться не после того, как политик пришел к власти во второй раз, а существовали задолго до этого.