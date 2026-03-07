Захарова заявила о энергетическом коллапсе в Европе

Страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом на фоне конфликта Ирана с Израилем и США. Об этом сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© Лента.ру

Она отметила, что из-за кризиса на Ближнем Востоке цены на газ и нефть подскочили. При этом дипломат напомнила, что Европейский союз (ЕС) сам утвердил поэтапный запрет на поставки российских энергоресурсов. В связи с этим она задалась вопросом, откуда теперь Брюссель намерен брать топливо.

Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке беспрецедентно трагичной

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время, не дожидаясь вступления в силу полного запрета со стороны Евросоюза. При этом он отметил, что в этом шаге нет политической подоплеки, а «только бизнес».