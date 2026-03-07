После вступления Финляндии в блок НАТО ее отношения с Россией резко испортились. Дело дошло до того, что финские власти закрыли границу с РФ, нанеся тем самым огромный ущерб своей экономике. Как отметили китайские журналисты, недавно стало известно, что финские спецслужбы начали поиски людей со знанием русского языка для работы в разведке – вакансии нашли бурный отклик в РФ.

«Финская разведка открыто вербует новобранцев – свои услуги предложила Мария Захарова, вызвав всеобщий смех», – пришли в восторг авторы китайского издания.

Дипломат подчеркнула, что обладает всеми необходимыми навыками – знает китайский язык и свободно владеет русским. Нелегальный статус обеспечен санкциями ЕС.

При этом Захарова добавила, что если ее примут на работу, она сможет предоставить ценную информацию, которая изменит взгляды финской разведки на мир.

«Например, что женщина – это женщина, а мужчина – мужчина, что дети не бесполыми рождаются», – сообщают журналисты.

В Китае отметили, что ее комментарий не просто высмеивают финские спецслужбы, а фактически бросает вызов всей Европе. Захарова поиронизировала над гендерными вопросами, которые были доведены на Западе до полного абсурда.

По мнению журналистов, ответ дипломата был блестящим. Так, она умело подсветила глупость, царящую в Европе, передает АБН24.

