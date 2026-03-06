Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Москва выступает за возвращение на путь политико-дипломатического урегулирования.

Путин также сообщил Пезешкиану, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана в свою очередь поблагодарил Россию за солидарность с народом исламской республики и поделился подробностями о ходе конфликта. Стороны договорились продолжать контакты в дальнейшем по различным каналам.

Ранее Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать США в предоставлении доступа к базам на территории королевства.