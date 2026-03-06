Меликов доложил Путину о поддержке бойцов СВО в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём Telegram-канале рассказал, что доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников СВО, а также их семей в регионе.

«Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живёт Дагестан, какие у нас успехи и что ещё предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей», — написал он.

Также глава региона рассказал о развитии региона и ситуации с сельским хозяйством.

Ранее губернатор Амурской области Василий доложил Путину о ситуации с развитием региона.