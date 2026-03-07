$79.1591.84

Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития в Москве

Газета.Ruиещё 2

Россия прекращает действие соглашения с ООН о создании и деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства РФ было на официальном портале правовой информации.

Россия вышла из соглашения ООН по центру устойчивого энергоразвития
© РИА Новости

Действие документа было прекращено «в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Уточняется, что соглашение между правительством России и ООН было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

Отмечается, что согласно документу, МИД РФ поручено уведомить ООН о принятом решении.

До этого сообщалось, что Россия и Китай выступили против утверждения рабочей программы американского председательства в Совете Безопасности ООН на март 2026 года. Программа работы Совбеза представляет собой неофициальный способ информирования членов Организации Объединенных Наций, журналистов и других заинтересованных лиц о предстоящих событиях. Официально заседание считается утвержденным лишь в день его проведения, когда Совет окончательно согласует повестку дня. В марте председательство в этом органе осуществляется Соединенными Штатами.