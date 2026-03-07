Россия вышла из соглашения ООН по центру устойчивого энергоразвития

Россия прекращает действие соглашения с ООН о создании и деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства РФ было на официальном портале правовой информации.

Действие документа было прекращено «в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Уточняется, что соглашение между правительством России и ООН было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

Отмечается, что согласно документу, МИД РФ поручено уведомить ООН о принятом решении.

До этого сообщалось, что Россия и Китай выступили против утверждения рабочей программы американского председательства в Совете Безопасности ООН на март 2026 года. Программа работы Совбеза представляет собой неофициальный способ информирования членов Организации Объединенных Наций, журналистов и других заинтересованных лиц о предстоящих событиях. Официально заседание считается утвержденным лишь в день его проведения, когда Совет окончательно согласует повестку дня. В марте председательство в этом органе осуществляется Соединенными Штатами.