Дмитриев спросил у Мерца об источниках нефти и газа, которые спасут Германию

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с вопросом, известно ли ему, где располагаются запасы углеводородов, способных спасти Германию от энергокризиса.

"Да, вам действительно нужны новые источники нефти и газа, поскольку вы разрушаете свою промышленность и не подготовились к энергетическому кризису. Какие-нибудь идеи, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?", - написал Дмитриев в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ).

Таким образом глава РФПИ прокомментировал слова немецкого канцлера, который признал наличие серьезных проблем с ценой на энергоносители и электричество в Германии. По словам главы германского правительства, ФРГ нужны мощности для производства энергии, в первую очередь для выработки электроэнергии, "но нам также нужны новые источники газа и нефти".

Ранее Дмитриев писал, что "идиотские решения" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и других русофобов привели к эпохе энергетического коллапса и банкротства Европы.