В Госдуме порассуждали о ядерной лихорадке Европы

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в Европе растет термоядерное «несдерживание». Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Ядерная лихорадка Европы. В Европе растет термоядерное "несдерживание". За трагическими событиями вокруг Ирана не так ярко была представлена презентация новой ядерной стратегии президента Франции Макрона. Ее суть — одна сплошная угроза», — написал политик.

Парламентарий также напомнил, что с претензиями на обладание собственным ядерным оружием выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Финляндия и Эстония в свою очередь заявили о желании разместить у себя ядерное оружие НАТО. В связи с нарастающей ядерной истерией Слуцкий призвал не слушать европейских политиков, а прочесть новую ядерную доктрину России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.