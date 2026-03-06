Медведев назвал базы США в других странах угрозой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о базах США в странах Персидского залива, подчеркнул, что они являются угрозой, а не защитой.

Страны Персидского залива, как отметил экс-президент России, разрешили американским базам находиться на своей территории и «по наивности… ожидали от них защиты».

«Чёрта с два!» - написал Медведев на своей странице в соцсети Х

. По его мнению, Вашингтон просто использует их, защищая при этом «только одну страну».

Обращаясь в адрес этих государств, политик призвал «хорошенько подумать», действительно ли им нужны американские базы.