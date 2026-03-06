Путин поздравил Терешкову с днем рождения по телефону

Президент направил Валентине Терешковой поздравительную телеграмму по случая дня рождения и лично позвонил ей, пожелав здоровья и успехов в общественной деятельности.

Президент России Владимир Путин лично поздравил Валентину Терешкову с днем рождения. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что президент лично позвонил Терешковой, тепло поздравил ее, пожелал крепкого здоровья и успехов в общественной деятельности, которой она продолжает заниматься.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Она увлекалась парашютным спортом и занималась в местном аэроклубе. В 1962 году Терешкова была отобрана в число пяти женщин-кандидатов и зачислена в отряд космонавтов.

С 16 по 19 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-6». Она стала первой женщиной-космонавтом, а ее полет длился 2 суток 22 часа 50 минут и включал 48 оборотов вокруг Земли. Терешкова остается единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу президент России поздравил Валентину Терешкову с днем рождения телеграммой. Год назад президент также поздравлял Терешкову с днем рождения и назвал ее полет воплощением любви к Родине.