Путин провел совещание по эффективности использования военной техники в СВО

Президент России Владимир Путин провёл совещание по эффективности использования военной техники в СВО и оценке опыта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин провёл в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции», — приводит его слова РИА Новости.

В совещании приняли участие представители власти, Совбеза, Минобороны, Генштаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий ВПК.

Ранее Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров в зоне боевых действий.