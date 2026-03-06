Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг слухи, что он ушел с должности спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

— Нет. Много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду, — написал он в социальной сети X, отвечая на вопрос пользователя.

Ранее политик выразил мнение, что граждане ЕС больше всего страдают от «идиотских» решений председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии объединения Кайи Каллас.

Кроме того, Дмитриев прокомментировал заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая под присягой утверждала, что не помнит встреч с Джеффри Эпштейном и не знала о его преступлениях.

Супруга спецпредставителя президента РФ Наталья Попова, в свою очередь, рассказала, что ее муж сам выбирает на переговоры футболки с посвященными России цитатами, а потом дает ей их носить.

До этого Дмитриев также опубликовал фотографию шоколадных конфет с изображением президента России Владимира Путина. Эти угощения были предназначены для укрепления диалога между РФ и США.