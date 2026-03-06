Глава РФПИ предложил уволить Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас

Одновременно Евросоюз должен начать «умолять Россию о предоставлении энергоресурсов», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчёт самого реалистичного варианта: уволить председателя Еврокомиссии и руководителя дипломатии ЕС?» — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Глава Российского фонда прямых инвестиций ранее заявил о приближении к Европе «цунами энергетического шока». Это связано с отказом Евросоюза от использования российского природного газа, пояснил Кирилл Дмитриев.