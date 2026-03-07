Стали известны сроки следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине

Следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине может пройти на следующей неделе, пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

По их словам, сейчас обсуждается место встречи. Из-за обострения на Ближнем Востоке запланированные на 5 марта в Абу-Даби переговоры США, Украины и России перенесли. Теперь они могут состояться в Женеве и Стамбуле.

Два дня назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно испаряется, однако заверил, что трехсторонние встречи по украинскому вопросу не были ширмой. Сами переговоры, как до этого сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас «на паузе» из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наступил момент, когда на Украине кто-то должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров.

Ранее США попросили у Украины помощи с Ираном.