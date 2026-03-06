В МИД рассказали, как изменилась тактика ударов ВСУ по российским регионам

Количество пострадавших среди гражданского населения России в результате обстрелов со стороны Украины в феврале резко выросло по сравнению с январем. Только за второй месяц года ранения получили почти 500 человек, десятки погибли. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, жертвами украинских вооруженных формирований стали как минимум 536 мирных жителей. Из них 72 человека погибли, еще 464 получили ранения. Среди пострадавших — 19 детей, один ребенок погиб.

«За 28 дней февраля от преступных действий украинских вооруженных формирований пострадало на 149 мирных жителей больше, чем в январе 2026 года», — заявил Мирошник.

Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

Интенсивность обстрелов сохранилась на уровне начала года, однако тактика ведения огня изменилась. Украинские формирования в разы увеличили количество ударов с использованием беспилотников. Всего за месяц по российским регионам было выпущено почти 14 тыс. боеприпасов.