В МИД рассказали, как изменилась тактика ударов ВСУ по российским регионам

Московский Комсомолец

Количество пострадавших среди гражданского населения России в результате обстрелов со стороны Украины в феврале резко выросло по сравнению с январем. Только за второй месяц года ранения получили почти 500 человек, десятки погибли. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

© Global Look Press

По его словам, жертвами украинских вооруженных формирований стали как минимум 536 мирных жителей. Из них 72 человека погибли, еще 464 получили ранения. Среди пострадавших — 19 детей, один ребенок погиб.

«За 28 дней февраля от преступных действий украинских вооруженных формирований пострадало на 149 мирных жителей больше, чем в январе 2026 года», — заявил Мирошник.

Интенсивность обстрелов сохранилась на уровне начала года, однако тактика ведения огня изменилась. Украинские формирования в разы увеличили количество ударов с использованием беспилотников. Всего за месяц по российским регионам было выпущено почти 14 тыс. боеприпасов.