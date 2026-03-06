Захарова: судоходство в Персидском заливе фактически приостановлено

Судоходство в Персидском заливе фактически приостановлено на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрите на ситуацию в целом, на доставку ресурсов, насколько сейчас всё действительно поставлено на паузу, только это не тихая, спокойная, мирная пауза для передышки», — сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Захаровой, это напряжённая пауза, а участники отрасли не понимают, как события будут развиваться дальше.

Ранее агентство Bloomberg писало, что движение судов в Ормузском проливе практически полностью прекратилось.