Песков рассказал о контактах с руководством Ирана

Россия поддерживает связь с руководством Ирана и намерена поддерживать ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в диалоге с иранской стороной, с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог», — ответил он.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о военной поддержке Ирана.

Иран начал реализацию военного плана, разработкой которого занимался верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, утверждает Financial Times. Стратегия предусматривает давление на США и Израиль, чтобы заставить их прекратить военные действия. Тем временем Корпус стражей исламской революции уже атаковал коммуникационную инфраструктуру на семи американских военных объектах.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». По его словам, на эту должность уже есть несколько претендентов. В то же время прогноз о начале наземной операции американских и израильских войск в Иране он назвал «пустой тратой времени», заверив, что таких планов пока нет.

