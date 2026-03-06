В Кремле обратились с предупреждением к Финляндии

Дмитрий Песков прокомментировал слова министра обороны Финляндии, заявившего о готовности этой страны отказаться от размещения на своей территории ядерного оружия для обеспечения обороноспособности.

«Мы видели эти заявления, которые ведут к эскалации напряжённости на европейском континенте», - заявил он.

Спикер Кремля подчеркнул, что подобные решения сделают Финляндию более уязвимой.

«Размещая на своей территории ядерное оружие, она начинает угрожать нам и, если это происходит, мы принимаем соответствующие меры», - предупредил Песков.

В Финляндии захотели пойти на опасный шаг против России

Он отметил, что в данном случае уязвимость будет спровоцирована самими властями Финляндии.