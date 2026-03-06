Страны НАТО должны задействовать пятую статью устава против президента Украины Владимира Зеленского из-за угроз венгерскому премьеру Виктору Орбану.

© SEM VAN DER WAL/EPA/TACC

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает информационная служба «Вестей».

«Надо применять пятую статью НАТО», — прокомментировал представитель Кремля угрозы в адрес Орбана.

Согласно пятой статье НАТО, нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех, из-за чего каждый участник объединения обязан оказать помощь.

При этом Песков заявил, что власти Украины, в частности Зеленский, должны взять на себя ответственность в переговорном треке по урегулированию конфликта, иначе «ситуация для них будет ухудшаться изо дня в день».

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в том случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.