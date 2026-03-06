Глава РФПИ заявил о провале давления Запада на энергетику России

Давление США и западных стран на Россию в энергетической сфере не принесло ожидаемых результатов и дало обратный эффект. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, попытки использовать энергетику как инструмент давления на Москву оказались неэффективными.

Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности стоимости нефти выше ста долларов за баррель

Дмитриев также отметил, что государства, которые продолжили сотрудничество с Россией в энергетике, приняли стратегически правильное решение. По его мнению, такие страны смогут легче пережить возможные энергетические кризисы и будут лучше подготовлены к будущим изменениям на рынке.

Так он прокомментировал сообщения о том, что министр финансов США Скотт Бессент может поднять на переговорах с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном вопрос о возможном сокращении закупок российской нефти Китаем.