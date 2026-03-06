Лавров обсудил с главой МИД Афганистана ситуацию вокруг Ирана

Министры иностранных дел России и Афганистана Сергей Лавров и Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Об этом сообщает МИД России.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, включая негативные дестабилизирующие последствия агрессии против Ирана», — говорится на сайте министерства.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что Москва находится в постоянном контакте с Тегераном и государствами Персидского залива.