Путин пошутил во время встречи в Кремле перед 8 Марта

Президент России Владимир Путин пошутил во время встречи с женщинами перед 8 Марта. Об этом сообщил корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.

Когда участники встречи встали для совместного фото, Путин обратился к фотографу и пошутил про «птичку».

«Где птичка? Не вылетает», — пошутил он.

Встреча перед Международным женским днем прошла в Кремле — на нее были приглашены женщины-военные, медики, военкоры, а также представительницы других рабочих и творческих профессий. Каждой участнице встречи Путин подарил по букету.

