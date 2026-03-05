В России оценили угрозу Зеленского Орбану

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил угрозу от Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Чепы, Орбан находится в реальной опасности из-за слов Зеленского. Депутат также добавил, что спецслужбы уже участвовали в покушениях на мировых лидеров — Чепа заявил, что они могут быть причастны к покушению на президента США Дональда Трампа.

«По определенной информации спецслужбы Украины имели отношение в том числе и к покушению на Трампа. Есть очень интересные данные по нахождению покушавшегося на Украине и про его контакты со спецслужбами», — заявил он.

При этом Чепа подчеркнул, что лидеры стран Европы не дадут Зеленскому одобрения для покушения на Орбана, но могут закрыть на это глаза. На этом фоне он вспомнил, что европейские политики проигнорировали информацию от Службы внешней разведки России о том, что Великобритания и Франция могут передать Украине ядерное оружие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если «один человек» заблокирует очередной пакет помощи Украине, он даст адрес этого человека ВСУ. Его имя Зеленский не назвал, но СМИ предположили, что речь идет о Викторе Орбане.