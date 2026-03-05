В Госдуме отреагировали на задержание экс-первого замминистра обороны России

К похищению средств Министерства обороны относиться надо жестко, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на задержание экс-первого замминистра обороны России Руслана Цаликова.

«Тут комментировать тяжело и некорректно. Идет следствие. Я думаю, следствие доведет [дело] до конца. Потом решит суд. Но с точки зрения средств Министерства обороны, я считаю, что относиться к этому надо жестко. Потому что если действительно человек виновен и доказана его вина, то у людей, которые воюют и рискуют своей жизнью, уводили деньги», — заявил Колесник.

Ранее стало известно, что бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов был задержан. Он подозревается в создании преступного сообщества. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, участники преступного сообщества с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.