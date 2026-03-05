Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с предстоящим Международным женским днём.

Об этом он сказал в ходе встречи с выдающимися женщинами — представительницами разных профессий в преддверии 8 Марта.

«Я прежде всего поздравляю вас с этим праздником, вас и всех женщин России. Хочу пожелать вам всего самого доброго и личного счастья, и производственных в широком смысле этого слова успехов», — сказал Путин.

