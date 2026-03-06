Путин поговорил с президентом Ирана Пезешкианом

Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время беседы Путин ещё раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана.

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования», — указыаветсяв зяавлении.

Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В свою очередь Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта.