Полянский отметил ставку в ряде стран ЕС и НАТО на провал переговоров по Украине

Некоторые страны Евросоюза и НАТО ставят на провал трёхсторонних переговоров по украинскому урегулированию и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Об этом он сказал на заседании постоянного совета ОБСЕ.

«Мы по-прежнему ставим на успех ведущихся... переговоров, однако видим, что в ЕС и НАТО со своей стороны откровенно ставят на их провал и подталкивают Киев к их саботажу», — цитирует Полянского РИА Новости.

Он подчеркнул, что если это будет продолжаться, у Москвы не останется другого выбора, кроме как решать вопрос на поле боя.

«И мы его обязательно решим, но так, как вам это совсем не понравится», — заключил Полянский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в распространении дезинформации для срыва переговорного процесса по Украине.