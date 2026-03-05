«Наш культурный код»: Володин объяснил запрет на использование иностранных слов

Гражданам необходимо отказаться от использования иностранных слов так, где это возможно, так как русский язык является важной частью «культурного кода» России. Об этом в четверг, 5 марта, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Депутата напомнил, что с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка. Он отметил, что эта норма направлена против неуместного и чрезмерного использования англицизмов, например, на вывесках и указателях. Парламентарий также вспомнил высказывание литературного критика Виссариона Белинского.

— «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».Каждому необходимо это осознавать и понимать, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Теперь публичная информация для потребителей должна быть представлена на русском языке. Кому запретили использовать иностранные слова без перевода на русский язык, как узнать, что можно и чего нельзя применять, на кого распространяются нововведения — в материале «Вечерней Москвы».