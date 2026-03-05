Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможном использовании статьи о коллективной обороне в операции Соединенных Штатов против Ирана.

Ранее Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

Заявление Рютте звучит абсурдно. США и Израиль напали на Иран, а Европа, по его словам, готовится задействовать 5 статью о коллективной обороне. Это показывает, что Рютте – идиот. Мне как политику и просто человеку тут сложно найти другое определение. Ранее Марко Рубио заявил, что США решили ударить первыми, чтобы не допустить атаки Ирана. Но здесь Рютте переплюнул госсекретаря США. Однако я понимаю, что у него были консультации с американцами, у которых сорвался блицкриг в Иране и, видимо, теперь они просят подмоги. Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне

Парламентарий допустил, что в дальнейшем силы НАТО отправятся в Иран, а для ударов по территории страны будет использоваться авиация Североатлантического альянса.

«Но у Ирана есть наши комплексы С-300, которые эффективны при работе по самолетам. Так что здесь НАТО нужно думать об обороне стран-членов альянса и не влезать в эту историю», - отметил он.

В случае вовлечения сил альянса в конфликт на Ближнем Востоке Иран будет готов нанести ответные удары по странам-членам НАТО, подчеркнул парламентарий.

«Иран может нанести удары по точкам принятия решений в Европе. То есть им может «прилететь ответка», и тогда будут гореть здания в европейских столицах. Как мы уже видели в случае с Израилем, иранские ракеты способны «прошивать» противовоздушную оборону. Поэтому здесь Рютте может накликать беду на европейские страны. Лучше бы он помалкивал», - сказал Колесник.

