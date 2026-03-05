Путин назвал ситуацию в мире достаточно турбулентной

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из Центральноафриканской республики Фостеном-Арканжем Туадерой заявил, что ситуация в мире на сегодня достаточно турбулентна. Об этом сообщило РИА Новости 5 марта.

По словам российского лидера, одна из областей взаимодействия с ЦАР состоит в согласовании позиции на международной арене, и российские профильные министерства и ведомства поддерживают постоянный контакт друг с другом по этому направлению.

«Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», — сказал Путин.

Также он сообщил, что в том, что касается экономики, запланировано создание межправительственной комиссии, которая займется торгово-экономическими связями, например в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре - здесь у РФ и ЦАР очень хорошие перспективы.

Президент РФ назвал это начинание очень своевременным решением.