Длительное время страны Запада через Киев вели с Москвой гибридную войну, но в последнее время ситуация изменилась и конфликт стал «горячим».

Об этом в четверг, 5 марта, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— И (Украина — прим. «ВМ») стала острием гибридной войны Запада. Но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, горячей войны Запада против России, — передает слова министра РИА Новости.

До этого американские военные провели учения с боевой стрельбой из боевых машин пехоты Bradley на польском полигоне Бемово-Писке, который находится примерно в 60 километрах от Калининградской области.

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.

СМИ сообщили, что военные учения, моделировавшие войну России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы. По словам журналистов, РФ удалось установить контроль над Прибалтикой, развернув около 15 тысяч военнослужащих.