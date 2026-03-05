$77.890.75

Лавров: США оправдали убийство Хаменеи спасением Трампа

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон и Тель-Авив объясняют устранение иранского духовного лидера Ирана Али Хаменеи необходимостью предотвратить якобы готовившееся покушение на Дональда Трампа, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров: США оправдали убийство Хаменеи спасением Трампа
© РИА Новости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что западные союзники пытаются легитимизировать ликвидацию Али Хаменеи, ссылаясь на угрозу жизни Трампа, передает ТАСС.

«Эта история отменена. Включая и беседы между нами и американцами, нами и израильтянами. Просто сказано: «Если бы мы не убили аятоллу, он бы убил президента США». И все», – отметил министр.

Ранее Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе авиаударов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранцев к свержению режима на фоне сообщений о смерти аятоллы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за убийство духовного лидера страны.