Лавров: США оправдали убийство Хаменеи спасением Трампа

Вашингтон и Тель-Авив объясняют устранение иранского духовного лидера Ирана Али Хаменеи необходимостью предотвратить якобы готовившееся покушение на Дональда Трампа, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что западные союзники пытаются легитимизировать ликвидацию Али Хаменеи, ссылаясь на угрозу жизни Трампа, передает ТАСС.

«Эта история отменена. Включая и беседы между нами и американцами, нами и израильтянами. Просто сказано: «Если бы мы не убили аятоллу, он бы убил президента США». И все», – отметил министр.

Ранее Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе авиаударов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранцев к свержению режима на фоне сообщений о смерти аятоллы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за убийство духовного лидера страны.