$77.890.75

Лавров окрестил французскую ядерную доктрину «макроновским зонтиком»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава МИД Сергей Лавров с иронией прокомментировал предложение Макрона по созданию европейского ядерного сдерживания, отметив появление «макроновского зонтика» над Европой.

Лавров окрестил французскую ядерную доктрину «макроновским зонтиком»
© РИА Новости

Лавров иронично высказался об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по созданию европейского ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что европейские страны формируют собственные военные подразделения, создают инфраструктуру и вооружения для подготовки к возможному конфликту с Россией, а также обсуждают размещение дополнительного иностранного контингента на украинской территории.

По словам министра, подобные инициативы исходят от таких европейских лидеров, как генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон. Лавров подчеркнул:

«Еще, может, они и в последнюю инициативу Макрона Украину засунут под ядерный зонтик, который не шербурский, а макроновский, который хотят раскрыть над всей Европой нынешние французские руководители».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе к фазе «усиленного сдерживания» совместно с восемью странами Европы.