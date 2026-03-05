Лавров окрестил французскую ядерную доктрину «макроновским зонтиком»

Глава МИД Сергей Лавров с иронией прокомментировал предложение Макрона по созданию европейского ядерного сдерживания, отметив появление «макроновского зонтика» над Европой.

Лавров иронично высказался об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по созданию европейского ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что европейские страны формируют собственные военные подразделения, создают инфраструктуру и вооружения для подготовки к возможному конфликту с Россией, а также обсуждают размещение дополнительного иностранного контингента на украинской территории.

По словам министра, подобные инициативы исходят от таких европейских лидеров, как генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон. Лавров подчеркнул:

«Еще, может, они и в последнюю инициативу Макрона Украину засунут под ядерный зонтик, который не шербурский, а макроновский, который хотят раскрыть над всей Европой нынешние французские руководители».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе к фазе «усиленного сдерживания» совместно с восемью странами Европы.