В Кремле ответили на вопрос об участии России в конфликте на Ближнем Востоке

Россия не является частью конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Та война, которая идет, — это не наша война», — ответил представитель Кремля на вопрос, должна ли Москва оказать влияние на ближневосточный конфликт.

Ранее Песков сообщил, что Россия не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружениями.

3 марта он заявил, что президент России Владимир Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, можно ли считать, что российский лидер выполняет роль посредника в конфликте.