Песков: никаких обращений со стороны Ирана по поводу поставок оружия не было

Со стороны Ирана к России не поступало никаких обращений по поводу поставок оружия. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. "В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последняя позиция хорошо всем известна, здесь нет никаких изменений", — сказал представитель Кремля. До этого Песков говорил, что Москва анализирует ситуацию на Ближнем Востоке и делает соответствующие выводы, однако продолжает работу в своих интересах. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, есть ли гарантия того, что США не поступят с Россией по аналогичному сценарию, как с Ираном. Пресс-секретарь президента России также заявлял, что Москва сожалеет о "деградации" отношений США и Ирана. Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, в отличие от Вашингтона.