Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке уже покинули 12 тыс россиян

Зону конфликта на Ближнем Востоке на данный момент покинули более 10 тысяч россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Буквально получила свежую статистику и могу озвучить цифру: 12 тысяч человек российских граждан уже покинули зону конфликта. Покинули они соответствующими бортами МЧС и, конечно, нашими авиационными перевозчиками", - сказала она.

До этого в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что через границу из Ирана эвакуировали 260 граждан России. Так, с 28 февраля до 11:00 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуировали 261 россиянина. По данным пограничной службы, всего за этот период границу пересекли 1 335 человек. Среди них — граждане разных стран, покинувшие территорию Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица.