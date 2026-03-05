Лавров заявил о двойных стандартах Запада по Ирану и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Ирана осуждаются, при этом атаки США полностью игнорируются.

Лавров указал на избирательный подход к международным событиям, когда действия Ирана активно осуждаются, а атаки со стороны США практически не получают никакой оценки, передает РИА «Новости».

По словам министра, в Совете безопасности ООН предлагают рассматривать резолюцию с осуждением «агрессии Ирана», при этом полностью игнорируются действия Соединённых Штатов.

В ходе круглого стола с участием иностранных послов Лавров призвал к единой позиции по прекращению любых боевых действий на Ближнем Востоке. Он предложил ввести полный мораторий на атаки, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что подобная практика сейчас наблюдается во многих странах региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль эвакуировал своих дипломатов из ОАЭ после двух попыток нападения. Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с россиянами, покинувшими Иран. Посольство России сообщило, что 31 россиянин перешел армяно-иранскую границу.