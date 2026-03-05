Лавров: переговоры США и Ирана были близки к успеху еще в июне

Переговоры Вашингтона и Тегерана были близки к успеху еще в июне 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе.

"Вот переговоры, судя по комментариям, которые тогда делались, шли весьма успешно между США и Венесуэлой, вы знаете, чем это закончилось. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном налажены были давно и были весьма близки, судя по комментариям участников, к успеху еще в июне прошлого [года], когда в разгар переговоров, буквально накануне следующего очередного раунда была развязана 12-дневная война, тогда так называемая, первый акт агрессии против Исламской Республики Иран. То же самое произошло и сейчас", - указал он.