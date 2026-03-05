Лавров: западные компании поддерживают украинских хакеров
Крупные западные компании, включая Google, Microsoft, Amazon, SpaceX во главе с американским предпринимателем Илоном Маском открыто спонсируют деятельность украинских хакеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не забудем, что еще в 2023 году, три года назад, несколько стран НАТО, Евросоюза и, обращаю внимание, Всемирный банк, создали так называемый таллиннский механизм, через который на нужды хакеров киевского режима привлекли четверть миллиарда евро. И Киев подключили к работе главного киберполигона НАТО, который расположен в Эстонии, так называемый Таллиннский центр киберобороны", - напомнил министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. "Ведущие американские корпорации активно содействуют этой работе. Это и Google, Microsoft, Amazon, SpaceX и другие. Все они до сих пор оказывают содействие режиму [Владимира] Зеленского. Среди корпораций, но несколько уже иного профиля, упомяну Starlink. Илон Маск публично говорил, что до сих пор оказывает содействие украинцам в войне против России", - добавил Лавров.