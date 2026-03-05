Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине
У России нет оснований подозревать, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США являются ширмой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Он сообщил, что Москва и Вашингтон в настоящее время ведут переговоры, которые помогают в диалоге с Киевом. Лавров вместе с тем напомнил о ранее проведенных нескольких трехсторонних встречах.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине. Причиной этого стала военная операция США и Израиля в Иране.