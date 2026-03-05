Путин поручил рассмотреть ограничения для электровелосипедов

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Список поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликовали на сайте Кремля.

Поручение адресовано Минтрансу РФ, МВД при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ и комиссий Госсовета РФ. Они должны будут представить предложения по улучшению правового регулирования отношений, связанных с использованием «средств индивидуальной мобильности», включая велосипеды с электрическим двигателем. Отдельно отмечается их использование в предпринимательской деятельности.

Ответственные структуры должны рассмотреть вопрос об ограничение на передвижение таких средств по тротуарам. Доклад должен быть представлен президенту до 1 июля. Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ему указывали на дорожные затруднения, связанные с возросшим количеством курьеров. Тогда глава государства сказал, что не всегда ездит по городу «с мигалками и сигналами». Иногда, поделился президент, он передвигается «по-тихому», без кортежей. При этом он отметил, что видит, в частности, и проблему с доставщиками и подчеркнул, что порядок движения должен быть отрегулирован.

В 2024 году московские власти решили оборудовать электровелосипеды курьеров встроенными ограничителями скорости - до 25 километров в час. А все потому, что с ростом рынка доставки, количество ДТП с участием курьеров выросло в разы. Представители бизнеса заявляли в ответ, что регулирование нанесет удар по всей отрасли и возможно, по ценам на доставку.