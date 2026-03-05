В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

В России отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вступлении альянса в войну с Ираном.
В частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram назвал эти слова цинизмом.
Сенатор обратил внимание на то, что сроки и формы подобных действий генсек НАТО не уточнил.
«Но важнее для понимания заявленная им солидарность с агрессивными действиями», — добавил политик.
Карасин также напомнил, что ранее Франция, Германия и Великобритания акцентировали внимание на своей непричастности к ударам по Ирану и призывали к дипломатии. Сенатор назвал это противоречие «неприкрытым цинизмом Запада».
Трамп поблагодарил генсека НАТО Рютте
До этого в интервью Newsmax Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Он также высказался о масштабной поддержке союзниками действий Соединенных Штатов в борьбе с иранским правительством.