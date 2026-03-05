В Госдуме заявили, что Россия не может допустить «уничтожения» Ирана

Россия окажет Ирану военную и другую необходимую помощь, поскольку страны связаны договором и это касается собственной безопасности. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат подчеркнул, что Россия не станет посылать военных в зону конфликта, но может направить военную технику и авиацию. Это решит высшее руководство, указал парламентарий.

«Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? Наша страна не может допустить уничтожения Ирана. Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят. Это прерогатива высшего руководства страны» — заявил Колесник.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.