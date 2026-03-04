Дмитриев заявил, что при остановке поставок газа нужно обратиться к Евросоюзу

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что гражданам стран Европы нужно обращаться к руководителям Евросоюза, если Москва остановит поставки газа. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Дмитриева, Россия может остановить поставки газа в страны Европы. В этом случае он рекомендовал задавать вопросы «главам Евросоюза и другим русофобам».

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. Есть какие-либо вопросы — обращайтесь к Урсуле, Кае и другим русофобам», — написал он.

Путин допустил прекращение поставок газа в ЕС прямо сейчас

Ранее Дмитриев призвал Евросоюз «искупить вину перед Россией».