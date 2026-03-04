МИД прокомментировал атаку на российский танкер

МИД России прокомментировал атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

Согласно сообщению российских дипломатов, Москва оставляет за собой право на «принятие политико-дипломатических мер» в связи с этой атакой. В сообщении также отмечается, что если атака на газовоз будет подтверждена, эти действия будут квалифицироваться как акт терроризма и нарушение норм международного права.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия. <...> Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие российским гражданам», — сказано в сообщении МИД.

Путин прокомментировал атаку на российский газовоз в Средиземном море

Ранее Минтранс России заявил, что судно «Арктик Метагаз» было атаковано в Средиземном море безэкипажными катерами ВСУ. Все 30 членов экипажа спасены.