Путин назвал надежных партнеров России в ЕС
Россия продолжит поставлять энергоресурсы тем странам Европейского союза (ЕС), которые являются надежными контрагентами Москвы, включая Венгрию и Словакию. Об этом в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что РФ будет поставлять энергоресурсы в эти страны в том случае, если их руководство продолжит проводить текущую политику и оставаться «надежными партнерами» России.
Ранее Путин допустил прекращение поставок газа в Европу «прямо сейчас».
«Все равно они планируют через месяц ввести ограничения. Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок», — сказал президент.