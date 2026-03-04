МИД России вызвал посла Нидерландов

Министерство иностранных дел России вызвало посла Нидерландов Йоаннеке Балфоорт. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Главе нидерландской дипмиссии был заявлен решительный протест. Уточняется, что поводом для этого стало нарушение Гаагой международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.